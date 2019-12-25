Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti - Son Dakika

Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti

6 saat önce

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, köy okullarını ziyaret etti.

Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti, System.String[]

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, köy okullarını ziyaret etti.

Ernez, okulların sorunlarını yerinde görmek amacıyla Özbilek, Gözekaya, Pınarkaya, Salihli, Dağarası, Kesentaş, Çayırdere ve Yolbulan köylerindeki okulları ziyaret etti, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Ernez, yaptığı açıklamada, okullara gerçekleştirdikleri ziyaretleri sıklaştırdıklarını belirterek, tüm çalışmaların geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla da görüştüklerini dile getiren Ernez, "Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır." diye konuştu.

Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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