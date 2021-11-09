Ergani'ye içme suyu ile kanalizasyon şebekesi döşenecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde yeni imar alanlarında alt yapıda sıkıntı yaşanmaması için projeler hayata geçiriyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde alt yapı ve içme suyu çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ, Ergani ilçesinde yeni imara açılan Orhan Doğan Caddesinde 1 milyon 831 bin liraya mal olacak proje ile 4 bin 715 metre içme suyu şebekesi ve 4 bin 383 metre kanalizasyon şebekesi döşeyecek.

Çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığı projenin önümüzdeki ay tamamlanması hedefleniyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, Ergani'nin Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve barındırdığı tarihi değerler nedeniyle oldukça önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

DİSKİ'nin Ergani'de önemli yatırımlara imza attığını belirten Tutşi, ilçenin var olan altyapı ve içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Çalışmanın hızla ilerlediğini belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Alt yapısı sağlam yapılmış ve içme suyu sorunu olmayan modern Diyarbakır için tüm ekibimizle beraber yoğun bir performansla sahadayız. İçme suyu hatlarımızla hemşerilerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlayacağız."

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yeni imar alanında yapılan çalışmalar nedeniyle ilçe halkı adına DİSKİ'ye teşekkür etti.