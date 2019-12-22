Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

6 saat önce

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Erganispor'da, Çermikspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor, System.String[]

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Erganispor'da, Çermikspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, Çermikspor karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kanat, maçta futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını belirtti.

Kanat, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Oyun disiplininden kopmadılar ve 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim taktiklere harfiyen uydular. Galibiyeti hak ettik. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Mehmet Kanat, Erganispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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