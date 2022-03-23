Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi - Son Dakika
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Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi

23.03.2022 16:40
Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi

Deplasmanlı Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi.

Deplasmanlı Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi.

Ergani Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada, Erganispor her iki yarıda bulduğu gollerle Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 mağlup etti.

Erganispor ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, play-off'a katılmaya hak kazandı.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, tüm oyuncuları ve taraftarı kutladı.

Taş, "Şampiyonluk yolunda her zaman yanımızda olan, yardım ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Ahmet Karaaslan'a teşekkür ediyorum." dedi.

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Erganispor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erganispor, Kocaköy Gençlikspor'u 6-2 yendi - Son Dakika


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