Üye Girişi
Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor

16.12.2021 13:34
Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor

Diyarbakır deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Erganispor, namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Diyarbakır deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Erganispor, namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, kısıtlı imkanlara rağmen mütevazı bir takımla mücadele ettiklerini, ligde 1. sırada namağlup ve söz sahibi bir takım olduklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları bu çıkışın devam edeceğini anlatan Kanat, "Hafta sonu oynadığımız maçta Diyarbakır Yolspor'u 1-0 yendik. Alınan bu anlamlı sonuçlardan sonra futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bu hafta da sahamızda oynayacağımız Diyarbakır FKspor'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ligde kalan maçları da kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini bildiren Kanat, bunu başaracak güç ve potansiyele sahip olduklarını aktardı.

Mehmet Kanat, Amatör Lig, Diyarbakır, Erganispor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:07 Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak         
13:15
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu         
10:44
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement