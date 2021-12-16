Erganispor, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor - Son Dakika

Diyarbakır deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Erganispor, namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, kısıtlı imkanlara rağmen mütevazı bir takımla mücadele ettiklerini, ligde 1. sırada namağlup ve söz sahibi bir takım olduklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları bu çıkışın devam edeceğini anlatan Kanat, "Hafta sonu oynadığımız maçta Diyarbakır Yolspor'u 1-0 yendik. Alınan bu anlamlı sonuçlardan sonra futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Bu hafta da sahamızda oynayacağımız Diyarbakır FKspor'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ligde kalan maçları da kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini bildiren Kanat, bunu başaracak güç ve potansiyele sahip olduklarını aktardı.