Erganispor, Seyrantepe Gençlik Spor'u 8-0 mağlup etti - Son Dakika

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi C Grubunda mücadele eden Erganispor, Seyrantepe Gençlik Spor'u 8-0 yendi.

Ergani Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada, Erganispor her iki yarıda bulduğu gollerle Seyrantepe Gençlikspor'u 8-0 mağlup etti.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, hedeflerine her geçen hafta bir adım daha ilerlediklerini söyledi.

Sezon başında hedef belirledikleri şampiyonluğa sezon sonunda mutlaka ulaşacaklarını ifade eden Taş, "Galibiyette emeği geçen teknik heyeti ve tüm oyuncularımızı kutluyorum." dedi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan'a destek için teşekkür eden Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu aktardı.

Erganispor teknik direktörü Mehmet Kanat da rakipleri karşısında iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Maça iyi başlayarak, üst üste goller bulduklarını anlatan Kanat, "Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı başardık. İyi oynayan ve sahada istediğim her şeyi yapan tüm sporcularımı kutluyorum. Bize inanan ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza, elde ettiğimiz bu galibiyeti armağan ediyoruz." diye konuştu.