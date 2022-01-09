Üye Girişi
Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika

Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti

09.01.2022 16:39
Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti.

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, Erganispor her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş gazetecilere, Seyrantepe Gençlikspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Maça iyi başlayarak, üst üste goller bulduklarını anlatan Taş, "Galibiyete emeği geçen teknik heyeti, tüm oyuncularımızı kutluyorum." dedi.

Her zaman kendilerine maddi ve manevi destek veren Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da teşekkür ettiğini belirten Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu aktardı.

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de çıktığı 7 maçta, 7 galibiyet alan Erganispor, bu sonuçla puanını 21'e çıkardı.

Gelecek hafta Erganispor sahasında Kocaköy Gençlikspor'u konuk edecek.

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Erganispor, Kenan Taş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika


2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı         
16:34
Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi         
15:48
Bakan Karaismailoğlu, yolsuzluk yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası açtı Bakan Karaismailoğlu, yolsuzluk yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:26
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28
Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı Şehit teğmenin cenazesinde duygu dolu anlar! Namazını ağabeyi kıldırdı         
14:08
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
14:54 Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
14:54 Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı
14:27 Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu
14:26 Gizemli ev! Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Sırrı çözüldü!
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 16:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement