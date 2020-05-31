ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti - Son Dakika

ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti

Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Yağız vefat etti.

ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti, System.String[]

Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Yağız vefat etti.


Almanya'da vefat eden Arslan Yağız'ın (84) cenazesinin Perşembe günü getirileceği ve aynı gün Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık'ta öğle namazını müteakip aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. ERGAZ A.Ş. Genel Müdürü Ebubekir Yağız, ağabeyinin vefatıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Yağız, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Enerji sektörüne ve Ergaz camiasına şirketin kuruluşundan bugüne kadar sunduğu değerli katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve ERGAZ camiasına başsağlığı diliyoruz. Yağız ailesi ve tüm akrabalarımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.


Arslan Yağız'ın dilinden ERGAZ'ın kuruluş hikayesi


ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Yağız, 4 yıl önce ERGAZ Grup'un "Genç Enerji" dergisine verdiği bir röportajında, bugün enerji sektöründe söz sahibi olmuş dev şirketin kuruluşunda yaşanan zorlukları şöyle anlatmıştı:


"ERGAZ'ın kuruluş hikayesi çok zorluklarla yaşanan bir süreçtir. İlk düşüncenin ortaya çıkması, ortak olacak arkadaşlarla yapılan istişareler neticesinde, 21 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Duisburg şehrinde bir kahvehanede ilk toplantıyı yaparak şirketin kurulması için karar aldık. O günlerde 17 şirket konsolosluğa başvurmuştu. Sadece beş şirket kaldı, diğerleri çeşitli sebeplerle kapandı. Mustafa Yağız basit bir işçidir, nasıl şirket kuracak dediler. Kuruluş aşamasında ilk dört sene çok çalıştık. Çok zorluklar yaşadık, güvensizlik aşılamaya çalışanlar,engel olmaya çalışanlar çok oldu. Gece çalışıp sabah iş çıkışı arkadaşların kapısına belki on defa gittiğim olmuştur. Özellikle bizim şirket kurma çalışmalarımızı engellemeye çalıştılar, küçümsediler. Mustafa Yağız basit bir işçidir, nasıl şirket kuracak gibi dedikodularla bizleri çok yıprattılar. Rahmetli Mustafa Yağız'ın cesareti ve girişimciliği sayesinde şirketi kurduk. O günlerde bizlere güvenen şirket ortaklarına da teşekkür ediyorum. Bugün yarım asırlık geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer edinen ERGAZ, enerji sektörünün dört büyüklerinden birisi durumundadır. Allah'a şükürler olsun. ERGAZ gibi köklü şirketin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün seksen yaşındayım, ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Halen Almanya'ya gidip geliyorum,hem çocuklarım ve torunlarımı görüyorum, hem de ortaklarla görüşüyoruz. ERGAZ gibi köklü bir şirketin üyesi olmaktan gurur duyuyorum, ERGAZ ailesine başarılar diliyorum." - ERZURUM

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti - Son Dakika

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