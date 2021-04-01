Ergaz'ın 46. olağan genel kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı - Son Dakika

Ergaz'ın 46. olağan genel kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı

01.04.2021 10:01
Ergaz'ın 46. olağan genel kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı, System.String[]

46. Olağan Genel Kurul toplantısı, Ergaz Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

46. Olağan Genel Kurul toplantısı, Ergaz Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Enerji sektörünün güçlü temsilcisi Ergaz A.Ş.'nin yönetici kadrosu, yapılan genel kurul toplantısında güven tazeledi.

Kontrollü Büyümeyi Sürdüreceğiz

Ergaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abubekir Yağız açılış konuşmasında genel durum değerlendirmesi ile 2020 yılı faaliyetlerini açıkladı.

Yağız; "Öncelikle 46. Genel Kurulumuzun, şirketimiz, ortaklarımız, çalışanlarımız, ve tüm Ergaz camiasına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 2020 yılı faaliyet dönemimiz, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu krize rağmen karlı kapanmıştır. Bu dönemde ciromuz yüzde 15, satışlarımız yüzde 10 artmış ve karlılık oranımız yüzde 35 olmuştur. Şirketimizin itibarı ve kredi limitlerinin yüksek olması sayesinde 2020 yılında kriz yaşamadığımız gibi yatırımlarımıza da devam ettik. Bu dönemde tüm teşkilat ve personelimiz öz veri ile çalışmalarına devam etmişlerdir." dedi.

Yağız, kendilerine şirketi yönetme sorumluluğu veren ortaklara şirket misyonuna ve vizyonuna layık bir şekilde çalışacaklarını ve bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da kontrollü büyümeyi sürdüreceklerini belirtti

2020 yılında kendilerine tevdi edilen görevleri bütün gayret ve imkanları kullanarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yağız, "2021 yılı için tüm Ergaz camiası olarak başarılı çalışmalarımızın devamını temenni eder, Cenab-ı Hakk'ın yardımcı olmasını dilerim" dedi.

Ergaz A.Ş.'nin kuruluşundan beri sürdürülen ve hiç kesintiye uğratılmadan her yıl dağıtılan temettülerin, 2020 yılı için de verilmesine karar verildi. - ERZURUM

Ergaz'ın 46. olağan genel kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı

Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergaz'ın 46. olağan genel kurulu, şirket genel merkezinde yapıldı - Son Dakika


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