Ergenç, Suriye'deki saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika

Ergenç, Suriye'deki saldırıya tepki gösterdi
Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Suriye'nin El-Bab bölgesinde sürdürülen yardım faaliyetlerine intikal halinde olan Kızılay aracına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile teröristlerden temizlediği El-Bab bölgesinde Kızılay tarafından sürdürülen yardım çalışmalarında görevli personellerin intikal ettiği sırada silahlı saldırı sonucu Kıdıman'ın şehit düşmesi üzerine Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç açıklamada bulundu. Ergenç, saldırıyı kınayarak "Şehidimiz var. Kızılay personellerimize yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Vefat eden kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
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