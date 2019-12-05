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Ergene Atatürk Evi'nin temeli atılıyor

6 saat önce

Ergene Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Ergene'ye yapılacak olan Ergene Atatürk Evi için 9 Aralık günü temel atma töreni düzenleneceği kaydedildi.

Ergene Atatürk Evi'nin temeli atılıyor, System.String[]

Ergene Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Ergene'ye yapılacak olan Ergene Atatürk Evi için 9 Aralık günü temel atma töreni düzenleneceği kaydedildi.


"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin birebir aynısını Ergene'mize yapacağımızdan dolayı son derece mutlu ve gururluyum" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Böyle büyük bir projeyi Ergene'mize kazandıracağımızdan dolayı büyük mutluluk duymaktayım. Ulu Önderimizin doğduğu evin birebir benzerini yapmak Ergene'mize büyük değer katacak, yurt içinden ve yurt dışından Atatürk Evini ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turist ile Ergene'mizin turizm sektörü çıkışa geçecek. Ergene halkımıza söz verdiğimiz gibi Ergene'ye yapılamaz denilen projeleri yapmaya devam edeceğiz. Atatürk Evi projesi kapsamında hedefimiz sadece Atatürk'ün yaşadığı evi vatandaşlarla buluşturmak değil, aynı zamanda bu evdeki geleneksel aile yaşantısını, Rumeli ev tipini yansıtmak, Atatürk'ün hayatını, eğitim, gençlik yılları, askeri dönemi ve sivil hayatı olarak anlatmayı hedefliyoruz. Projemizin onaylanmasında Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a, başkanlarımıza, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e teşekkürlerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.


22 proje arasında yer alan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesi 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Asil Projeler arasında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 1. seçilmişti.


Başkan Rasim Yüksel, büyük bir onur ve gurur kaynağı olan Atatürk Evi Projesi'nin temel atma törenine tüm Ergene halkını davet ettiğini de belirtti. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Bölgesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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