Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Ergene'de yapımı devam eden Atatürk Evi projesindeki çalışmaları inceledi.

Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Ergene'de yapımı devam eden Atatürk Evi projesindeki çalışmaları inceledi. Başkan Albayrak bu büyük projeyi takdirle karşıladığını belirtti.


Trakya Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi ortaklığında yapımı devam eden Ergene Atatürk Evi Projesi hızla yükseliyor. Ergene'de yapmış olduğu bir dizi ziyaretlerin ardından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile birlikte Atatürk Evi projesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak projeyi takdirle karşıladığını belirtti.


"Ergene halkı çok şanslı"


Başkan Albayrak, "Bu güzel projeyi Ergene'ye kazandıracak olmasından dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i tebrik ediyorum. Böyle çalışkan bir belediye başkanına sahip oldukları için Ergene halkı çok şanslı. Atatürk Evi'nin tamamlanması ile Ergene turizm açısından da çok gelişecek. 6 yıllık bir belediye olan Ergene Belediyesi kısa sürede çok büyük hizmetlerin altına imza attı" dedi.


Ekipler, yaklaşık 2 ay önce temeli atılan Ergene Atatürk Evi'nin üçüncü katının çıkıldığı bilgisini kaydederken, titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında dış cephenin duvarlarını örerek iç kısım çalışmalarına başlayacaklarını belirttiler. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Rasim Yüksel, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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