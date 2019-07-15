Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşlarımızla her zaman bir aradayız"
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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ve ev ziyaretlerine devam ederek, vatandaşlar ile hoş sohbetlerde bulunuyor, onların istek ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor.
Ergene Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
Ergene'de mahalle ve ev ziyaretlerine devam ederek, vatandaşlar ile hoş sohbetlerde bulunuyor, onların istek ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyor.
Ergene'de her daim vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önce ki gün Yeşiltepe
Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergenemiz için, vatandaşlarımızın mutluluğu için, var gücümüzle çalışmaya, hizmet üretmeye, Ergene'ye yapılamaz denilenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel biz görev adamı hizmet insanıyız diyerek, "Ergene'de yapmış olduğumuz hizmetler ile Ergenemizde güzellik üstüne güzellik katıyoruz. Vatandaşımız ne isterse onu yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Emek ve alın teri ile güzelleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz Ergenemiz de sevdiklerimizle bir arada keyif aldığımız mutlu bir ilçe de yaşıyoruz. Sevgi dolu anılar biriktirdiğimiz Ergenemizde büyük bir aile olduk. Ergenemize en iyi hizmetleri yapmak adına halkımız ile bir araya geliyor, onların istekleri doğrultusunda karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir diyerek gençlerimize güzel bir gelecek sunarak Ergene'de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
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