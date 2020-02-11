Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle ziyaretlerinde bulunarak Ergenedeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Sıklıkla mahalle ziyaretlerinde bulunan Başkan Yüksel, "Her zaman her yerde vatandaşımızın yanındayız" dedi.



Gerçekleştirmiş olduğu mahalle ziyaretlerinde gerek vatandaşlarla gerekse esnafla bir araya gelen istek ve talepleri dinleyen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de, hiçbir mahalleyi, birbirinden ayırmadan, insan ayrıştırmadan, sevgi kenti Ergenemizde halkımızla bir araya geliyoruz. Benim en büyük ailem sizlersiniz. Sizlerden aldığım kuvvet ve güç ile Ergenede çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Ergene Belediyesinde uygulamış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizi Ergenemizin bir ucundan diğer ucuna taşıyoruz. Ergene'de başkalarının hayal edemediği işleri halkımız ile birlikte başardık, Ergene'de birlikteliğimiz ve beraberliğimiz ile daha da büyüyüp gelişeceğiz. Pırıl pırıl parlayan, gözleriyle geleceğe bakan çocuklarımıza güzel bir Ergene bırakacağız" dedi.



Başkan Yüksel'in yapmış olduğu mahalle ziyaretlerinde Ergene Belediyesi meclis üyeleri Abdullah Yaman ve Servet Yıldız'da yer alırken, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Ergene'de ki vatandaşlar Başkan Yüksel'e acı günlerinde, mutlu günlerinde, bayramlarda dahi her zaman yanlarında gördükleri için mutlu olduklarını belirterek bu güzel ziyaretten dolayı da teşekkürlerini ilettiler. - TEKİRDAĞ