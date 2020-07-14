Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den 15 Temmuz mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen hain darbe girişimine ve demokrasiye yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirterek bir anma mesajı yayımladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen hain darbe girişimine ve demokrasiye yönelik yapılan hain saldırıyı kınadığını belirterek bir anma mesajı yayımladı.

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Ülkemize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce idaresine karşı hain FETÖ ve yandaşları tarafından yapılan kalkışma girişimini bir kez daha lanetliyorum diyen Başkan Yüksel, "Bilinmelidir ki, özgürlüğümüze, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kast eden hainler, her zaman yenilmeye mahkümdur. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır. 15 Temmuz 2016 yılında olduğu gibi aziz fedakar milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet yükseklerde dalgalandıracaktır" dedi.


Milletin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "15 Temmuz gecesi güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü bile kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz'da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. Destansı ve şanlı bu zafer günümüzün dördüncü yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan müdafaasında şehadet şerbetini için tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri her türlü bela ve düşmanca muamelelerden korusun, kardeşliğimiz, milli ruh ve dayanışmamız daim olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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