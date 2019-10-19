Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda TSK tarafından Suriye sınırının öte yanında başlatılan Barış Pınarı Harekatındaki anlaşmanın milletimize ve devletimize hayırlı olmasını dilediğini belirtti.



Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Ergene Belediyesi CHP, AK Parti ve MHP grup sözcülerinin konuşmalarından sonra açıklama yapan Başkan Yüksel, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, 8 Ekim 2019 tarihinde, Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda gerçekleşen anlaşmanın milletimize devletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Barış Pınarı Harekatı'nın amacı; hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan, terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgenin terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir" diyen Başkan Yüksel, "Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve birleşmiş milletler güvenlik konseyi, terörle mücadele kararları ile, birleşmiş milletler sözleşmesinde yer alan, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne egemenliğine ve siyasi birliğine, saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle, Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlanmış terör örgütleri unsurlarınca, son iki yılda, 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelikte saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkında, terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulme karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemiz beklenemez" dedi.



"Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Yüksel, şunları kaydetti:



"Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden, tüm bu operasyonları ile Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da operasyonlarda sivillerin ve masumların korunmasına azami özen gösterilmektedir. Zaten bunu, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede, hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin, geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin, elinden gelen tüm imkanlarını, bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de, tüm dünya kamuoyu gördü. Bizler Türkiye olarak, yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin, geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasına da, katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve, evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönündeki niyetlerini, açık bir şekilde göstererek, Türkiye'yi destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere, Türk milleti bir ve beraber olarak, en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında, bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için, daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhu ile bir ve beraber olarak, ses verme günüdür. Bu bölgede yaşayanlar, bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki, kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne, fesat sokamaz. Bizi birbirimize düşman edemez. Bizler Türk milleti olarak, dualarımızla ve tüm gönlümüzle, devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, bölgedeki unsurları yok edeceğine, terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatını Ergene Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Cenabı hak Mehmetçiğimizi korusun. Ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun." - TEKİRDAĞ