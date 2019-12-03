Son Dakika Haberleri: Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yüksel, "Yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.


"Engelli insanların yaşadığı sıkıntı ve sorunları kendi sorunlarımız gibi görmemiz gerekir" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Engelli vatandaşlarımızın hayat içerisinde karşılaştıkları sıkıntılara toplumun, çevrenin ortak sorunu gibi bakmalıyız. Bu doğrultuda yaşadıkları her türlü ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine yardım ederek, bir nebze de olsa onların hayatlarının daha da kolaylaştırılacağına inanıyorum. Engellilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız. Ergene'de hep birlikte engelleri sevgi ile aşıyoruz, biz bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.


Yüksel açıklamalarının devamında, "Ne oldum değil ne olacağım mantığıyla hareket edersek yarının garantisi olmayan hayatta daha bilinçli davranışlarla kendi hayatımızın değerini anlayıp, engelli vatandaşlarımızın aramızda olacağı engelsiz bir dünya kurabiliriz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Dünya Engelliler Günü, Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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