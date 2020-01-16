Ergene Belediye Başkanı Yüksel:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de geleceğimizi inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.



"Akıllı Havam ve Suyumdan Haberim Var" projesi ile Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında Ergene adından söz ettirdiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergenemizin projeleri için çalışmaya üretmeye, Ergene'de geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Ergene Belediyesi sosyal ve teknolojik bir belediyedir. Çok yeni Belediye olmamıza rağmen 100 yıllık belediyelerden bile teknolojik olarak çok öndeyiz. Belediyemizin mobil telefon uygulamasında bulunan şikayet hattına vatandaşımız yolda gördüğü bozukluğu fotoğraf çekip gönderiyor, mobil telefonundan vergisini ödeyebiliyor, mobil telefonundan imar durumunu sorgulayabiliyor, Belediyemizin haberleri, duyuru ve etkinliklerinden bilgi sahibi olurken, kent rehber ile adres sorgulama ve yol çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oluyor, bunlar bir çok anlamda teknolojik olarak belediyelerde olmayan işler. Biz çok yeni belediye olmamıza rağmen çok hızlı yol aldığımıza inanıyorum. Ergenede vatandaşlarımız çok kolay hizmet alıyor. Mahallelerimizde 360 derece çekimlerimizi yaptık bu bağlamda vatandaşlarımız kendi imar durumunu görebiliyor, sorgulayabiliyor. Yurt dışından da olsa dahi vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanabiliyor" dedi.



"Çalışan ve üreten bir belediyeyiz"



Başkan Yüksel, "Biz çok öndeyiz, çok iddialıyız şimdi de Ankara'da önemli bir projeye daha imza attık. Çünkü çalışan, üreten bir belediyeyiz. Hava kirliliğini, su kirliliğini ölçen bir proje yaptık. Biliyorsunuz Ergene nehri şu anda çok kirli akıyor, zaman zamanda sanayiciler arıtmadan sularını saldıkları için bizde teknik ekibimizle, personelimizle yeni bir projeye imza attık. Örneğin Saray'da atık salındı, kirli su salındı bunu ölçen bunu alarm veren cihazımızın üzerinde çalışma yapıyoruz. Yine aynı şekilde havamız kirleniyor bu bağlamda bölgemizde hava kirliliğini ölçen bir cihaz çalışmamız var. Bizler Ergenemizin projeleri için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Belediyecilik anlamında her zaman söylediğim gibi çok öndeyiz diyen Başkan Yüksel, "Hedefimiz vatandaşımızın sağlıklı bir İlçede yaşaması, sularımızın temiz akması bu proje üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Projemiz Ankara'da ki yarışmada dereceye girmese de Trakya Kalkınma Ajansına müracaat edip bu projemizi hayata geçireceğiz. Halkımızın sağlığı ve Ergenemizin yaşam şartları bizim için çok önemli, kısa zamanda çok güzel işler yaptığımızı herkes görüyor, bizler projelerimizle, fikirlerimizle yarışırız" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ