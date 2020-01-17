Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene Belediye Başkanı Yüksel: 'Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum' - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sömestr tatili başlangıcı vesilesiyle öğrenciler için bir mesaj yayınladı.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel:

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sömestr tatili başlangıcı vesilesiyle öğrenciler için bir mesaj yayınladı.


Belediye Başkanı Rasim Yüksel mesajında, "Geleceğimizin teminatı en büyük zenginliğimiz olan değerli yavrularımız, başarılı bir eğitim yılının tam ortasına geldiler. Bugün bütün çalışmalarınızın, gayretlerinizin sonucu olarak karnelerinizi alıyorsunuz. İnanıyorum ki bu karneler, başarılarınızla motive olacağınız, varsa eksikliklerinizi de görüp yeni dönemde telafi etmek için daha tempolu çalışarak beklediğiniz hedeflere ulaşmanız için sizlere referans olacaktır" dedi.


Öğrencilere tatil önerileri de veren Başkan Yüksel, "Yoğun bir eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladığınız bu dönemde önünüzde iki haftalık tatiliniz var. Ancak unutmayınız ki tatil demek, dinlenmek demek sadece boşa vakit geçirmek değildir. Mutlaka kendinize, hedeflerinize, hobi ve ilgi alanlarınıza uygun olarak verimli bir tatil programı hazırlamalısınız. Hayal gücünüzü geliştiren tiyatro, sinema gibi sanatsal etkinliklere zaman ayırın ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, öğretmenlerimize en derin saygılarımı sunuyor, iyi tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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