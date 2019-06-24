Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet ettirecek
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Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet ettirecek

5 dakika önce

Ergene Belediyesi tarafından her sene düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında bu sene 132 çocuğun sünnet olacağı kaydedildi.

Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet ettirecek, System.String[]
Ergene Belediyesi tarafından her sene düzenlenen toplu sünnet şöleni kapsamında bu sene 132 çocuğun sünnet olacağı kaydedildi. 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile çocukların sünnet operasyonlarının başlayacağı belirtildi.

Ergene Belediyesi tarafından bu sene 6.'sı düzenlenecek olan toplu Sünnet Şöleni kapsamında 1 Temmuz tarihinde 132 çocuğumuzun sünnet operasyonları özel hastanede uzman doktorlar tarafından yapılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Toplu sünnet etkinliğimiz de halkımıza sunduğumuz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Sünnet, hem dinimiz hem de geleneğimizin gereğidir. Sünnet olacak tüm çocuklarımıza ve ailelerine şimdiden geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Özel hastanede uzman ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda sünnet olacak çocukların masrafları Ergene Belediye Başkanlığı tarafından karşılanırken, ailelerin bu mutlu günlerinde yanlarında olmak ve işlemlerin düzenli gerçekleştirilmesi adına belediye personelinin de çocukların ve ailelerin yanında olacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
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