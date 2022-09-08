Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

08.09.2022 14:18
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendirdi.

Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendirdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye şantiyesinde düzenlenen törende, belediyenin öz kaynaklarıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) alınan 16+1 kişilik iki yeni aracın hizmete başladığını söyledi.

Yüksel, Ergene Belediyesi'nin çok yeni bir belediye olmasına rağmen bugüne kadar tarihi hizmetlere imza attığını belirterek, "Mahallelerimizde eksiklerimiz varsa zaten personellerimiz, müteahhitlerimiz şu anda çalışıyorlar. İlçemizde yüzde 90 oranında altyapı sorunu bitti. Yüzde 90 oranında yol sorunu bitmek üzere. Tabii ki bunun yanında Ergene Belediyesi sosyal projelere imza atmaya devam ediyor. Sosyal projelerde de öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ergene Belediyesi envanterine kazandırılan araçlarla ilgili olarak da bilgiler veren Başkan Yüksel, "Bugüne kadar ilçemizde 3 minibüs, 2 kepçe, silindir, greyder, hasta nakil ambulansı, otobüs, otomobil, 6 çöp kamyonu, yol süpürgesi, taşıyıcı römork, 5 panelvan, 4 çift kabin kamyonet, 1 sepetli vinç, 3 damperli kamyon, su tankeri kazandırdık. Bugün de iki tane minibüs kazandırdık. Bir panelvan ve bir kamyonet olmak üzere iki araç daha bir hafta içerisinde geliyor." diye konuştu.

Çorlu Belediyesi öğrenci bursunu 500 liradan 800 liraya yükseltti

Çorlu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararla "Çorlu'nun Filizleri" projesi kapsamında karşılıksız yükseköğrenim bursu alacak öğrenci sayısı ile burs bedeli artırıldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Çorlu'nun Filizleri Projesi kapsamında başlatılan ve aileleri Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Çorlu Atatürk Evi'nden elde edilen gelir ile verilen "Yükseköğrenim Burs Yardımı" alan öğrenci sayısı ve burs bedelleri güncellendi.

Çorlu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından alınan ve oy birliğiyle kabul edilen karar neticesinde 9 ay boyunca öğrenim bursu alan öğrenci sayısı 50'den 80'e, burs bedeli ise 500 liradan 800 liraya yükseltildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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