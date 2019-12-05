Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Ergene Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Ergene Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talepleri görüşülerek karara bağlandı. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Aralık, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme
Günlük burç yorumları 5 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]