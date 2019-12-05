Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talepleri görüşülerek karara bağlandı. - TEKİRDAĞ