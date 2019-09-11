Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
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Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sağlık Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde başlatmış olduğu asfaltlama çalışmalarının bir kısmını tamamladı. Çınar Caddesi üzerinde eksik olan yollarda da ekipler asfaltlama çalışmalarında bulunuyor. Sağlık Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde yapılan asfaltlama çalışmasının yanı sıra ayrıca diğer ekiplerde Cumhuriyet Mahallesi'nde trimer iş makinesi ile otobüs yolunu kazıyarak yeni asfalt öncesi yolu hazır hale getiriyor. Önümüzdeki haftalarda Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Cumhuriyet Mahallesi otobüs yolu güzergahında da asfaltlama çalışmalarında bulunacak. Ergene'de asfalt sorununun büyük bir kısmını ortadan kaldırdıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergenemizde vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan asfalt sorununun büyük bir kısmını ortadan kaldırdık. Yapılmayan çok az yolumuz kaldı, zamanla eksik olan sokaklarımızı da asfaltlayarak bu sorunu tümden ortadan kaldıracağız, hedefimiz vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti vermektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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