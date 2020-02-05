Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1 yaşında - Son Dakika

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1 yaşında

6 saat önce

Ergene Belediyesi'nin yaptığı eğitim hizmetlerinden biri olan ve yüzlerce kişinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Beren Bebek Oyun Evi 1.yılını doldurdu.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1 yaşında, System.String[]

Ergene Belediyesi'nin yaptığı eğitim hizmetlerinden biri olan ve yüzlerce kişinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Beren Bebek Oyun Evi 1.yılını doldurdu.


8 Temmuz 2018 günü Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan ve henüz 6 aylıkken annesi ile birlikte hayatını kaybeden Beren bebeğin adını yaşatmak için Ergene Belediyesi tarafından yapılan ve hizmete açılan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1.yaşını doldurdu.


2019 yılı Şubat ayında kapılarını açan Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 3 öğretmen ve 30 öğrenci ile başladığı eğitimine bugün 6 öğretmen ve 80 öğrencisi ile devam ediyor. Tekirdağ bölgesinde birçok belediyede olmayan bu güzel eğitim projesi yeni dönemde 7.sınıfını açacak.


Önümüzdeki dönem için kayıtlarını almaya devam eden Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evinde alanında uzman öğretmenler ile öğrencilere İngilizce, beden eğitimi, doğa eğitimi, montessori eğitimi ve görsel sanatlar eğitimleri veriliyor. 500 metrekare zemin oturumuna sahip toplamda 900 metrekare kapalı ve 750 metrekare açık alana sahip olan oyun evinde 5 oyun odası, 2 uyku odası, 2 etkinlik atölyesi ile sosyal alanlar, drama atölyesi ve yemekhane yer alıyor.


Tam gün hizmet veren Beren Bebek Çocuk Oyun Evinde miniklere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı da veriliyor. Güvenle çocuklarını öğretmenlere teslim eden anneler bu güzel projeden dolayı Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletirken, sabah 08.00'da açılan eğitim yuvası akşam saat 18.00'de kapanıyor.


Böyle büyük bir projeyi Ergene'de hizmete açtıkları için onur ve gurur duyduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Belediyemizin Ergene'de eğitime kazandırmış olduğu en büyük projelerinden biri olan Beren Bebek Çocuk Oyun Evi 1.yılını doldurdu. 36 - 66 aylık yaş grubu çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, sağlıklı bireylerin yetişmesine yardımcı olmak ve kadınlarımızın istihdam oranının arttırılması hedeflenen Beren Bebek Çocuk Oyun Evimizdeki çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim verilmektedir. Hedefimiz Ergene'de önümüzdeki yıllarda diğer mahallelerimize de Çocuk Oyu Evleri inşa etmek" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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