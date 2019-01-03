Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi Çalışmalarını Yaz- Kış Sürdürüyor

Ergene Belediyesi Çalışmalarını Yaz- Kış Sürdürüyor

1 saat önce

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokakların da parke taş çalışması yapılıyor.

Ergene Belediyesi Çalışmalarını Yaz- Kış Sürdürüyor, System.String[]
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokakların da parke taş çalışması yapılıyor.

Hizmet belediyeciliği ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokakların da parke taş çalışmalarına başlandı.

Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile döşenen Ergene'deki sokaklar daha sağlam ve daha modern bir görünüme kavuşuyor. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokaklarında ki çalışmalarını tamamlayıp hazırlanan planlar çerçevesinde sorunlu görülen diğer sokaklarda çalışmalarına başlayacak.

Yapılan bu güzel çalışmadan dolayı sokaklarının daha güzel bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek Ergene Belediyesi'ne teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Halide Edip, Halil Pehlivan, Ergene, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Üniversite Öğrencisi Tutuklandı Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı

Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:46:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergene Belediyesi Çalışmalarını Yaz- Kış Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]