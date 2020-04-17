Ergene Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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Ergene Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor

6 saat önce

Ergene Belediyesinin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ergene Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadeleye devam ediyor, System.String[]

Ergene Belediyesinin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Covid-19 salgınının ülkemizde yaşandığı ilk günden itibaren önlemler alan Ergene Belediyesi vatandaşların sağlığı için üst düzeyde tedbirler alarak virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Ergene'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren ilçemizde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına koruyucu maske, eldiven, sıvı sabun ve dezenfektan dağıtımlarında bulunduk. Ergene Belediyesi, Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında Ergene Kültür Merkezimizde kurulan maske atölyesinde vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılamak için maske üretimine başladık ve ürettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu ilçemizde yaşanılan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından mahallelerimizde kapı kapı gezerek halkımızın ekmek ihtiyaçlarını karşıladık. Ergene Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfektan ekipleri salgınla mücadele kapsamında ilçemizde bulunan okullar, ibadethaneler, sağlık merkezleri, kurum binaları, eczaneler, otobüs durakları, muhtarlık binaları, cadde ve sokaklarda dezenfektan çalışmalarında bulundu ve bu çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte" dedi.


İlçede virüse karşı adete seferberlik ilan ettiklerini belirten Başkan Yüksel, "Belediyemiz tarafından her gün düzenli bir şekilde mahallelerdeki sokak ve caddeler ilaçlı su ile yıkanmakta, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı olan ekiplerimizde ilçede bulunan çöp konteynerlerindeki çöpler dolmadan alınarak konteynerleri ilaçlı su ile yıkıyor ve dezenfekte ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı nedeniyle Zabıta ekiplerimiz yaşlıların ilaç, market ihtiyaçlarını giderdiği gibi elektrik, su ve doğal gaz faturalarını da ödüyor. Zabıta ekiplerimiz ayrıca semt pazarlarında halkımız için gerekli tedbir ve önlemleri de alırken fırın ve diğer işletmelerde de denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bununla birlikte Belediyemizce oluşturulan ekiplerimiz yine İlçemizde ihtiyaç sahibini vatandaşlarımıza sıcak yemek ve gıda yardım paketlerini teslim ediyor. Ergene'de kurulan semt pazarlarında bulunan giriş çıkış noktalarına belediyemiz kendi atölyesinde imal ettiği dezenfektan stantlarını koyarak pazarda alışveriş yapan vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini sağlıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sevimli dostlarımızı da yalnız bırakmayarak sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlanırken, ilçemizdeki beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Yüksel ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında sokağa çıkma yasağının olduğu hafta Edirne Caddesi'ni baştan sona köşe bucak ilaçlı su le yıkanıp dezenfekte edildiğini de belirtti.


Başkan Yüksel son olarak, "Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli, virüsle mücadele konusunda İlçemizde üst düzey önlemler aldık, salgın süreci hepimize sağlığın bizim için en kıymetli hazine olduğunu öğütlüyor. Zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatmak için halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Koronavirüs, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:53 Kaynak: İHA

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