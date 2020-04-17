Ergene Belediyesi el dezenfektan üniteleri üretti - Son Dakika

Ergene Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, halk sağlığını korumak ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor. Belediye imkanlarıyla üretilen el dezenfektan üniteleri semt pazarları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunuldu.



Korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren her türlü tedbiri alan Ergene Belediyesi bir yandan vatandaşlarını korurken bir yandan da virüs yayılımını engelleyecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü tehdidine karşı gerekli önlemleri alan Ergene Belediyesi okullarda, ibadethanelerde, çocuk oyun parklarında, cadde ve sokaklarda, dolmuş duraklarında hijyen ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, Ergene'de halkın sağlığını korumak için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının giriş ve çıkışları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçenin çeşitli noktalarına el dezenfekten stantları yerleştirildi.



Ergene Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapılan el dezenfekten stantlarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Korana virüsüne karşı halkımızı korumak adına ilçemizde adeta seferberlik ilan edildi" dedi.



Yüksel, "Virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Semt pazarlarımızda halkımıza koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu uygulamayı Türkiye'de başlatan ilk Belediyelerden biriyiz. Bunun yanı sıra ayrıca ilçemizdeki okullarımızda, camilerimizde, çocuk oyun parklarımızda, sağlık merkezlerimizde, kurum binalarında, eczanelerde, cadde ve sokaklarımızda, dolmuş duraklarımızda ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarında bulunduk ve aralıksız olarak bu çalışmalarımızda devam ediyor. Mahallelerimizde bulunan çöp konteynerlerinin yanında her gün ilaçlı sular ile cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz, kısacası Ergene Belediyesi halkının sağlığı için 7 gün 24 saat çalışıyor" dedi. - TEKİRDAĞ