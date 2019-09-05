Ergene Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Eylül ayı olağan meclis toplantısında gündemin birinci maddesi, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08.07.2019 tarih ve E.608 sayılı yazısına konu olan Sağlık Mahallesi 826. Ada 1 parsel üzerinde bulunan parka isim verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.07.2019 tarih ve E.792 sayılı yazısına konu olan İğneler Mahallesi 1627 parselin 1.710,00 m2'lik kısmının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 16.08.2019 tarih ve E.309 sayılı yazısına konu olan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi, Etüd Proje Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E.126 sayılı yazısına konu olan Cumhuriyet ve Yeşiltepe Mahalleleri sınırları içerisinde nazım imar planı revizyonu ile uygulama imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi, Etüd Proje Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E. 129 sayılı yazısına konu olan Ulaş Mahallesi sınırları içerisinde nazım imar planı revizyonu ile uygulama imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E. 971 sayılı yazısına konu olan Karamehmet Mahallesi 137 ada 34 parselin 15.226,54 m2'lik kısmı ile Misinli Mahallesi 2584 parsel 789,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırma yolu ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.



Gündemin yedinci ve son maddesi, İmar Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve E.2097 sayılı yazısına konu olan Marmaracık Mahallesi 1.Cadde'ye Ergene Kurucu Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'a isminin verilerek değiştirilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Komisyondan gelen raporların birinci maddesi, Marmaracık Mahallesi 569 ada 3 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği konulu 16.07.2019 tarih ve 06 sayılı imar komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyondan gelen ikinci rapor, Marmaracık Mahallesi 156 ada 1 ila 12 parseller ile 155 ada 4 parseller üzerine yapımı devam eden parka isim verilmesi konulu 16.07.2019 tarih ve 3 sayılı cadde ve sokak isimleri komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ