Ergene Belediyesi gönüllülerle el ele verdi, Velimeşe Korusu'nu temizledi

TEKİRDAĞ - Dünya Temizlik Günü etkinliği Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Velimeşe Koru Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi. Çevre gönüllüleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları ile el ele veren Ergene Belediyesi 100 dönümlük piknik alanı temizledi.

Ergene Belediyesi'nin çevre duyarlısı bir belediye olduğunun altını çizen ve düzenlenen çöp toplama ve temizlik etkinliğine katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, temiz ve güzel bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras olduğunu kaydetti.

Düzenlenen etkinliği Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere duyarlı davranan üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katkıları ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak sorumluluk alanımızdaki bölgelerin temizliğine her zaman gereken özeni gösteriyoruz. Ancak bu kez çevreye karşı duyarlılığı olan vatandaşlarımızın da katılımıyla bir organizasyon gerçekleştirmek ve çevre temizliğine dikkat çekmek istedik, katılım gösteren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen organizasyona Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye başkan yardımcısı Yüksel Baydarlı ve belediye personelinin yanı sıra Tıp Öğrencileri Birliği Tekirdağ temsilciliği üyesi öğrenciler ile Toplum Gönüllüleri Vakfı Tekirdağ Temsilciliği üyesi öğrenciler de katıldılar.