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Ergene Belediyesi Kasım ayı olağan meclis

6 saat önce

Ergene Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi Kasım ayı olağan meclis, System.String[]

Ergene Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:


Ergene'de bir cadde veya sokağa "57. Alay Mustafa Kemal" ya da "Mustafa Kemal 57. Alay" isminin verilmesi konulu cadde ve sokak isimleri komisyon raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği meclis toplantısında Misinli Kalesi 2. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı konulu imar komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Toplantıda Ulaş Mahallesi yol alanı ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği konulu imar komisyon raporu da meclis üyelerinde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
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