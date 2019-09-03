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Ergene Belediyesi kursiyeri kendi iş yerini açtı

9 saat önce

Ergene Belediyesinin düzenlemiş olduğu meslek edindirme kursu olan Bayan Kuaförlüğü kursunda eğitim alan Züleyha Akbulut kendi iş yerini açarken, açılış kurdelesini Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kesti.

Ergene Belediyesi kursiyeri kendi iş yerini açtı, System.String[]

Ergene Belediyesinin düzenlemiş olduğu meslek edindirme kursu olan Bayan Kuaförlüğü kursunda eğitim alan Züleyha Akbulut kendi iş yerini açarken, açılış kurdelesini Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kesti.


Ergene'de kadınlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi düzenlemiş olduğu Bayan Kuaförlük kursu ile Ergene'de Züleyha Akbulut isimli kursiyere kendi işini kurmasına imkan sağladı. 9 ay süren kursu başarıyla tamamlayıp almış olduğu sertifika sonrasında çıraklık eğitim okuluna da başvuran Akbulut buradan da çıraklık belgesini teslim aldı. Ulaş mahallesinde kendi işini kuran Akbulut, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katılımıyla iş yerinin resmi açılışını gerçekleştirdi.


Açılış kurdelesini kesen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Kadınlarımıza sağladığımız istihdam ile onları iş sahibi yapıyoruz. Bugün burada işte bunun örneğini bir kez daha yaşıyoruz. Belediyemizin kursunu başarıyla tamamlayıp kendi iş yerini açan Züleyha Akbulut hanımefendiye hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca Meslek Edindirme kurslarının Ergene'de devam edeceğini de belirtti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra açılışa Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, Ulaş Mahalle Muhtarı Ersin Çabuker ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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