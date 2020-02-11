Ergene Belediyesi'nde 14 Şubatta çifte mutluluk yaşanacak - Son Dakika

Ergene Belediyesi'nin Kırkgöz Mahallesine yapmış olduğu Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonunu resmi açılışı Ergene Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği toplu nikah şöleni ile birlikte 14 Şubat Cuma açılacak.



Ergene Belediyesinin her sene düzenlemiş olduğu 14 Şubat Geleneksel Toplu Nikah Şöleninde mutluluğa evet diyecek olan çiftlerin nikahları Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonunun açılışında gerçekleşecek.



Ergeneyi ileriye taşımak adına yenilikçi çalışmalarını vatandaşlarıyla buluşturmaya devam eden Ergene Belediyesi, Kırkgöz Mahallesine 600 metrekare kapalı toplamda 900 metrekare alan üzerine kurulan 500 kişi kapasiteli Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonunu hizmete sokuyor.



Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kırkgöz Mahallesine yapılan Çok Amaçlı Düğün Salonunda gelin odası, mutfak, bay-bayan tuvaletleri, depo, açık hava etkinlik alanı ve dış kısmında çocuk oyun gurupları bulunuyor.



Başkan Yüksel, "Birlikte geleceğin modern Ergenesini inşa ediyoruz"



Ergene'de halkımıza vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yeni proje ve hizmetlerimizle birlikte geleceğin modern Ergenesini inşa ediyoruz. Misinli mahallemizde yarım bırakılmış olan düğün salonumuzu tamamladık. Ardından Pınarbaşı mahallemize yeni bir düğün salonu inşa ettik, şimdi de Kırkgöz Mahallemizde ki çok amaçlı düğün salonumuzu hizmete açıyoruz. Yine bu yıl içinde Esenler Mahallemizde de çok amaçlı düğün salonumuzun açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.



Ülke genelinde yeni kurulan belediyelerin çok çok ilerisinde olduklarını belirten Başkan Yüksel, "Kısa sürede yaptığımız hizmetler ortada. Ergene'de hizmetlerimiz ile fark ortaya koyduk. Yaşanılabilir bir Ergeneyi sizlerle hep birlikte el ele vererek inşa ettik. Biz yarış için değil hizmet için varız. Bu hizmetlerimizi yerine getirirken en büyük desteği ve gücü vatandaşlarımızdan aldık. Ergenede yapacak daha çok işimiz var. 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da açılışını yapacağımız Kırkgöz çok amaçlı düğün salonumuzun açılışına tüm vatandaşlarımız davetlidir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ