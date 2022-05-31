Ergene Belediyesi'nin çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi - Son Dakika
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Ergene Belediyesi'nin çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi

31.05.2022 15:54
Ergene Belediyesi'nin çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi

Ergene Belediyesince bölge çiftçisine alternatif tarım örnekleri sunmak amacıyla oluşturulan çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi.

Ergene Belediyesince bölge çiftçisine alternatif tarım örnekleri sunmak amacıyla oluşturulan çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi.

Lavanta bahçesinin yanında oluşturulan 20 dönümlük çilek bahçesinde, bazı fidelerde olgunlaşan çilekler hasada hazır hale geldi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyecilik hizmetleri dışında tarım alanında da projeler ürettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında bölge çiftçisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirerek rol model olmayı hedeflediklerini dile getiren Yüksel, ülkenin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Tarım alanında ilçede 2019 yılında lavanta bahçesi, geçen yıl da çilek bahçesi oluşturduklarını anımsatan Yüksel, " Türkiye'nin ayçiçeği deposu ve tahıl ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da çiftçilerimize başka bir tarımın da mümkün olduğunu göstermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Ergene Belediyesi olarak bölgemizin öncüsü, çiftçilerimizin yol göstericisi olduk. Lavantanın yanı sıra şimdi de aynı bölgede 20 dönümlük alanda çilek tarlası oluşturmuştuk. Meyvelerimizi almaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Rasim Yüksel, Lavanta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi'nin çilek bahçesi ilk meyvelerini verdi - Son Dakika


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