Ergene Belediyesi Sağlık Alanında Adından Söz Ettiriyor

Ergene Belediyesi tarafından oluşturulan Sağlık İşleri Müdürlüğü birimi ile vatandaşları evlerinden alarak tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz bir şekilde götürüyor.

Ergene Belediyesi tarafından oluşturulan Sağlık İşleri Müdürlüğü birimi ile vatandaşları evlerinden alarak tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz bir şekilde götürüyor. Hastanelerde tedavileri yapılan vatandaşları yine evlerine geri bırakan Ergene Belediyesi hasta nakil aracı ile yaptığı bu hizmetin yanı sıra hasta nakil ambulansı ile yatalak hastaları da bölgede bulunan hastanelere götürüyor.



Hasta nakil araçları ile Edirne'ye 670, İstanbul'a 600, Tekirdağ'a 800 ve Çorlu'ya 520 sefer olmak üzere toplamda 2 bin 190 sefer yapan Ergene Belediyesi kilometre bazında hasta nakil araçları ile 537 bin kilometre yol kat etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün evde bakım hizmeti ile Ergene genelinde yaşayan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olan Ergene Belediyesi onlara ev temizliği, traş, banyo, kişisel temizlik ve fizyoterapi hizmetleri de veriyor.



Yeni doğan bebek hizmeti kapsamında, yeni doğum yapmış anneleri hastanelerde ve evde ziyaret ederek kendilerine belediyenin projesi olan Hoş geldin Bebek çantalarından hediye eden Ergene Belediyesi bunun yanı sıra ebeveynlere çocuk bakımı ve gelişimi hakkında kısaca bilgilendirme yaparak ailelere yeni doğan bebek bakımı kitapçıklarından da hediye ediyor.



Ergene'de ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve bebek maması gıda takviyeleri de yapan Ergene Belediyesi bu zamana kadar 830 adet hoş geldin bebek çantası, 59 bin adet bebek bezi ve 73 kutu bebek maması desteği verdi. - TEKİRDAĞ

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