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Ergene Belediyesi sevgi dağıtıyor

7 saat önce

Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sevgi aracı ile Ergene'de bulunan hasta vatandaşları sağlık muayeneleri için çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi sevgi dağıtıyor, System.String[]

Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sevgi aracı ile Ergene'de bulunan hasta vatandaşları sağlık muayeneleri için çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürmeye devam ediyor.


Sağlık alanında Ergene'de vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü sevgi aracı ile hasta vatandaşları çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürmeye devam ediyor.


Ergene'de sabah evlerinden alınan vatandaşlar hastanelerindeki muayenelerinden sonra tekrar evlerine geri bırakılıyor. Ergene'de sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götüren Ergene Belediyesi sevgi aracı ile hafta içinde belirlenen günlerde İstanbul, Edirne, Çerkezköy, Tekirdağ ve Çorlu'da bulunan hastanelere ilçedeki hastaları götürüyor. 2014 yılından bu yana Ergene Belediyesi'nin sevgi aracı ile çevre hastanelere 1 milyon 117 bin 762 kilometre yol kat edildiği belirtildi.


Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına sağlık alanında ki çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 2014 yılından bu yana sağlık hizmetini Ergene'de vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evde bakım hizmeti, sevgi aracı ve hasta ambulansı araçlarımız ile Ergene'de halkımıza hizmet veriyoruz. Sağlık her şeyin en başında gelir, Türkiye'de birçok belediye de olmayan bu hizmet Ergenemizde var. Halkımıza hizmet bizim boynumuzun borcudur" dedi. - TEKİRDAĞ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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