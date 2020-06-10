Ergene Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

Ergene Belediyesi kendi imalathanesinde üretip semt pazarlarının giriş çıkışlarına ve vatandaşların yoğun olduğu alanlara koyduğu dezenfektan stantlarının dolumunu gerçekleştirerek gerekli kontrollerini yapıyor.



Covid-19 salgınıyla mücadelede öncü belediyelerden biri olan Ergene Belediyesi kendi imalathanesinde dezenfektan stantları üreterek ilçede kurulan semt pazarlarının giriş çıkışlarına ve vatandaşların yoğun olduğu alanlara koyan Ergene Belediyesi dezenfektan stantlarının dolumunu gerçekleştirerek gerekli kontrollerini de yapmayı ihmal etmiyor.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, "Korona virüsüne karşı ellerimizin korunması çok önemli. Bu sebeple belediyemizin kendi imkanları ile halkımızın sağlığını korumak için el dezenfektan stantları üreterek semt pazarlarının giriş çıkışlarına ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlara koyduk. Belediye ekiplerimiz tarafından dezenfektan stantlarının dolumunu gerçekleştirerek gerekli kontrolleri yapılıyor" dedi.



Ergene'de halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Covid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ