Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor - Son Dakika

Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor

20.11.2020 10:41
Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan Velimeşe gölet Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan Velimeşe gölet Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Velimeşe Gölet projesinde Temmuz ayında başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüklenici firma ekipleri çalışmalarını 2021 yılının başında bitireceği ve Velimeşe Göleti'nin bölgenin önemli mesire alanlarından biri olacağını belirtti.

Velimeşe Gölet projesi ile ilgili olarak Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada, "Velimeşe Mahallemizdeki gölet projemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel projemizi hayata geçirerek ilçemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bölgemiz tarım bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi şehri. İlçemizin çalışan sayısı oldukça fazla. Fabrikalarda mesai yapan çalışanların, bölgemizde ve çevre ilçelerde ikamet edenlerin boş sürelerinde dinlenmeleri ve eğlenmelerine olanak sağlayacak, piknik yapma imkanı sunacak son derece modern ve nezih bir ortam olacak. Yeşil alanların piknik masalarının bulunduğu projede kafeterya ve iskeleler ile yürüyüş yolları da olacak" denildi.

Bölgenin en güzel mesire alanı olacak

Velimeşe Mahallesi'nde uygulanacak olan Kafeterya ve Gölet Düzenleme Projesi gölet ve çevresi olmak üzere toplam 17 bin 942 metrekare alanı kapsıyor. Proje dahilinde 4 bin 150 metrekare yeşil alan yapılacak üzerinde ise 11 adet piknik masası bulunacak. Ayrıca gölet üzerinde yürünebilecek iskeleler, yürüyüş yolları ile bu yollar üzerinde oturma bankları bulunacak. Tüm yeşil alan ağaçlandırılacak 120 ağaç ve bin 900 adet çalı ve çiçek ile donatılacak. Göletin bir bölgesinde ise kayalık bahçe oluşturulacak ve gölete su fıskiyeleri ile hareketlilik getirilecek. Göletin kafeterya bölgesinde ise peyzajda bir amfi basamakları yapılarak gölet seyir alanı oluşturulacak. 170 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250 metrekare yapı alanı olan kafeteryada bir de üzeri güneş ve yağmurdan korunmak maksadıyla örtülü olarak yapılacak olan 80 metrekarelik teras bulunacak. Kapalı alan, restoran alanı, servis alanı, tuvaletler ile mutfaktan oluşacak olan tesisin giriş çıkış kontrolleri ve güvenlik önlemleri için çevresi perde duvar ve panel çit ile çevrilecek.

Taş döşeme çalışmaları tamamlandı

Ergene Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ayrıca, "Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği projede gölet çevresine taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Yürüyüş yollarının yanı sıra iskele yapım çalışmaları da devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışma yürütülen Velimeşe projemiz hızla ilerliyor. Proje gölet ve çevresi olmak üzere yaklaşık 18 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Proje dahilinde 4 bin metrekareyi aşkın yeşil alan yapılacak üzerinde ise 11 adet piknik masası bulunacak. Ayrıca gölet üzerinde yürüyüş imkanı sunacak olan iskeleler, yürüyüş yolları ve bu yollar üzerinde banklar ve oturma alanları olacak. Tüm yeşil alan ağaçlandırılacak. 100'den fazla ağaç çalı ve çiçek ile donatılacak" bilgilerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor
Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor
Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor
Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor
Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor

Velimeşe, Tekirdağ, Piknik, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi Velimeşe Gölet Projesi hızla yükseliyor - Son Dakika


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