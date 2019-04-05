Son Dakika Haberleri: Ergene'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ergene'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı

38 dakika önce

Ergene'de 169 kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Ergene'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Ergene'de 169 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'dan geçerek Edirne iline doğru yöneleceği ve sınır bölgelerinden yurt dışına çıkış yapma girişiminde bulunacağı ihbarı üzerine Tekirdağ il genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışına çıkış yapmak isteyen 169 kaçak göçmen yakaladı.
Jandarma ekiplerinin TEM Otoyolunun çeşitli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında gece boyunca yapılan denetimlerde 169 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Tekirdağ, TEM Otoyolu, Jandarma, Ergene, 3. Sayfa
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