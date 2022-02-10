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Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi - Son Dakika

Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi

10.02.2022 15:01
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, geçen yıl sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suya kapılan Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi heyeti, bölgede inceleme yaptı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, geçen yıl sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suya kapılan Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi heyeti, bölgede inceleme yaptı.

Ergene ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ile arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı. Dere üzerinde bulunan kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre mesafedeki dere yağına sürüklenen çocuklardan Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti, Barış Önder ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Çocukların ölümünün ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen 3 kişilik bilirkişi heyeti, bölgede incelemede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren incelemede heyet, çocukların içinde sürüklendiği beton künkleri metrelerle ölçtü. Boğulmaktan son anda kurtarılan Barış Önder de heyete olay günü yaşadıklarını anlattı. 'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ'Oğlu Mustafa Aslan'ı kaybeden Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Hüseyin Aslan, çocukların ölümlerinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen dereyle ilgili çalışma yapılmadığını savundu. Defalarca dilekçe ile başvuru yaptıklarını belirten Aslan, şunları söyledi: "Öncelikli olarak böyle bir olayın yaşanması insanoğluna yakışmayan bir şey. Bunları bir şekilde borulara bırakanlar vicdanen rahatsız olduklarını biliyorum. Oluyorlar mı, onlara sormak lazım. Biz buranın yapılması için çok zaman çaba sarf ettik, uğraştık. 2 günahsız evlat öldü gitti. Öldükten sonra esas mesele orada. Cumhuriyet Mahallesi nereye bağlı? Ergene Belediyesi'ne bağlı. Ergene Belediyesi kime bağlıdır? Büyükşehir Belediyesi'ne. Burada şunu yapmaları gerekirdi, en azından bu acının üzerine şuraya bir kepçe vurmalarını beklerdim. Aradan geçen 9 aydır halen bu aileleri bilmem neleri düşünmeden bir rahat hareket edebiliyorlar. Şu anda savcılık kendi yürütmesini yapıyor. Bilirkişiler geldi, incelemeyi yaptılar. İnşallah bize şunu demek düşer; biz kimseye karşı suçludur, diye kışkırtmadık. Adalet yerini bulur, bulmasını da istiyoruz. İsterdik biz burada insanlar ile günlerce eylem yapmasını, günlerce adalet sarayı, belediye önünde olmak isterdik. Biz insan olarak böyle bir şeyi vicdanen düşündüğümüz için ölüm bizim için kaderdir buna inanıyoruz. Buraları böyle bırakanlar, buna ne kadar inanır onların vicdanına bırakıyor, Allah'a havale ediyoruz."

Bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.


Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi
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Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Aslan, Haziran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene'de 2 çocuğun taşkında öldüğü dere yatağında bilirkişi incelemesi - Son Dakika
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