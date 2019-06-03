Son Dakika Haberleri: Ergene'de 24 bin kişi 'Sevgi Sofraları'na konuk oldu
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Ergene'de 24 bin kişi 'Sevgi Sofraları'na konuk oldu

1 saat önce

Ergene Belediyesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Ramazan ayında mahallelerde kurmuş olduğu 'Sevgi Sofraları'yla vatandaşları ile bir araya getirdi.

Ergene'de 24 bin kişi 'Sevgi Sofraları'na konuk oldu, System.String[]
Ergene Belediyesi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Ramazan ayında mahallelerde kurmuş olduğu 'Sevgi Sofraları'yla vatandaşları ile bir araya getirdi. Ergene'de 17 mahallede kurulan 'Sevgi Sofraları'nda Ergene Belediyesi 24 bin kişi bir araya geldi.

Ergene Belediyesinin mahallelerde kurmuş olduğu 'Sevgi Sofraları'na yoğun ilgi gösterirken, Ergene'de Ramazan'ın bereket ve güzelliği iftar sofralarında paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Mahallelerde kurulan 'Sevgi Sofraları'na Ergene Belediyesi meclis üyeleri ve Belediye Başkan yardımcıları ile katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel vatandaşlar ile birlikte aynı sofralarda ekmeğini paylaşarak iftar açtı.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Ergene'de Ramazan ayında vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de düzenlediğimiz Sevgi Sofraları halkımız tarafından büyük memnuniyet ile karşılandı. Ramazanın en derin duygularını, birlik ve beraberliğini vatandaşlarımız ile bir arada en iyi şekilde yaşadık. Ergene halkına sevgi sofralarına katılımlarından dolayı çok teşekküre diyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Rasim Yüksel, Ergene, Güncel
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