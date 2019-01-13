Ergene'de 30 Esnafı Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı
18 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat malzemeleri satan 30 kadar esnafı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldıkları yalanıyla kandırarak dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde inşaat malzemeleri satan 30 kadar esnafı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldıkları yalanıyla kandırarak dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe
Mahallesi'nde ikamet eden İ.G., İ.K. ve S.A. iddialara göre, ilçede inşaat malzemeleri satışı yapan 30 kadar esnafa giderek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yol yapım ve alt yapı ihalelerini kazandıklarını söyleyerek, esnaftan para topladı. Şüpheliler daha sonra ortadan kaybolurken, esnafın şikayeti üzerine Ergene İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan İ.G., İ.K. ve S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de şikayetçi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
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