Ergene'de çocuk parkları, dinlenme alanları dezenfekte edildi

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi ilçe genelinde bulunan çocuk oyun parklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında bulundu.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi ilçe genelinde bulunan çocuk oyun parklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında bulundu.



Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ergene'de bulunan çocuk oyun parkları insan sağlığını tehdit eden haşere, bit, pire, keneye karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların ve çocukların parklarda bulunmadığı zamanlarda yapılan ilaçlamalar gece yarısı başlayıp sabahın erken saatlerinde sona erdi.



Ergene'de bulunan parklarla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşlarımız belediyemize ait parklarda uzun süre vakit geçirip, dinlenme imkanı buluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir" dedi.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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