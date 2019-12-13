Ergene'de deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ergene'de deprem tatbikatı - Son Dakika

Ergene'de deprem tatbikatı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 'Afete Hazır İş yeri" projesi kapsamında işletmelerde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 'Afete Hazır İş yeri" projesi kapsamında işletmelerde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü eğitmenlerince Ergene ilçesinde bulunan bir işletmenin personellerine yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimi verilerek Deprem Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.


Tatbikatta senaryo gereği personeller deprem anında oluşabilecek hasarlara karşı ellerini başının üstüne koyarak sıraların altına sığındı. Sonrasında ise personeller dışarıya güvenli bölgeye sevk edildi. Böylece Deprem Tahliye Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.


AFAD tarafından verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Ergene, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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