Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan korona virüs açıklamasının ardından Ergene Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan korona virüs açıklamasının ardından Ergene Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Başkan Rasim Yüksel, "Halkımızın sağlığını tehdit eden virüse karşı ilçemizde önlemimizi aldık" dedi.


Ergene Belediyesi tarafından ilçede korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ergene'de toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, duraklar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı belediyemiz tarafından önlem amaçlı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemizde toplu yaşam alanları, çocuk parkları, okullar, ibadethaneler, durak alanları belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Belediye hizmet alanlarımızın her birinde kapı girişlerinde halkımızın sağlığını ön planda tutarak el dezenfektanları yerleştirdik. Belediye binalarımızın giriş ve çıkışlarında el dezenfektanını vatandaşlarımız hijyen için kullanabilir" dedi.


Başkan Yüksel, vatandaşların da korona virüse karşı kendilerini korumaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların özellikle sık sık ellerini yıkamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına uymaları gerektiğini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:44:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergene'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]