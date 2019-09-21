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Ergene'de "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

1 saat önce

Ergene ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ergene'de

Ergene ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ergene Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Ergene Çevre Gönüllüleri ve Tekirdağ Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte bir grup, Velimeşe Mahallesi'ndeki korulukta toplandı.

Burada temizlik çalışması yapan gruptakiler, çöpleri belediye ekiplerine teslim etti.

Etkinliğe katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çevre bizim için çok önemli. Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın temiz bir çevre olduğuna inanarak bu tür etkinliklere destek veriyoruz. Bundan sonra da çevreyle ilgili sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tekirdağ Toplum Gönüllüleri Vakfı Üyesi Canan Karacabey de "Vakfımızın amacı, gençlerin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmek. Biz de bu amaç uğruna bugün buraya geldik. Çevremizi temizlemek ve daha güzel bir hale getirmek amacıyla hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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