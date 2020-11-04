Ergene'de durak imalatı devam ediyor - Son Dakika

Ergene'de durak imalatı devam ediyor

04.11.2020 14:17
Ergene'de durak imalatı devam ediyor, System.String[]

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği otobüs duraklarını ilçenin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere monte ediyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği otobüs duraklarını ilçenin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere monte ediyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ genelinde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesinin ardından duraklarda bekleyen kişi sayısının artacağını göz önünde bulunduran Ergene Belediyesi ekipleri, mevcut otobüs duraklarına ilave olarak yeni duraklar yapmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin kendi imkanları ile üretilen otobüs durakları, yine belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde talep edilen ve ihtiyaç duyulan yerlere konularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklarının bir anda düşmesi nedeniyle otobüs ve servis bekleyen vatandaşlarımızı soğuk ve yağmurun olumsuz etkilerinden korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni otobüs duraklarının imalatını tamamen kendi personelimiz ve kendi imkanlarımız ile yapıyoruz bu sayede önemli ölçüde tasarruf da sağlıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca yeni monte edilen otobüs duraklarının da mevcut durakların da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri dahilinde periyodik aralıklarla dezenfekte edildiği ve dezenfekte çalışmalarının süreceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de durak imalatı devam ediyor
Ergene'de durak imalatı devam ediyor
Ergene'de durak imalatı devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ, Otobüs, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'de durak imalatı devam ediyor - Son Dakika


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