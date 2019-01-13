Son Dakika Haberleri: Ergene'de Esnafı Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı

Ergene'de Esnafı Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde büyükşehir belediyesinin yol yapım ve altyapı ihalelerini aldıklarını söyleyip, malzeme alımı yapacaklarını belirterek 30 kadar esnafı dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, tutuklandı.

Ergene'de Esnafı Dolandıran 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde büyükşehir belediyesinin yol yapım ve altyapı ihalelerini aldıklarını söyleyip, malzeme alımı yapacaklarını belirterek 30 kadar esnafı dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, tutuklandı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde İ.G., İ.K. ve S.A., inşaat malzemeleri satan 30 kadar esnafa giderek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yol yapım ve altyapı ihalelerini kazandıklarını söyleyerek, malzeme alımı yapacaklarını ifade etti. Esnaftan bu yolla para topladıkları belirlenen şüpheliler, daha sonra kayboldu. Esnafın şikayeti üzerine Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan İ.G., İ.K. ve S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de şikayetçi olurken, başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:45 Kaynak: DHA

Velimeşe, Tekirdağ, Ergene, Güncel
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