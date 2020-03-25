Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi - Son Dakika
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Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi

6 saat önce

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ergene ilçesinde bulunan fırınlarda denetimlerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı.

Ergene'de fırınlara korona virüs denetimi, System.String[]

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ergene ilçesinde bulunan fırınlarda denetimlerde bulunarak gerekli uyarıları yaptı.


Ergene ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik hijyen denetimleri artarak devam ediyor. Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda denetimlerde bulunarak işletme sahiplerini ve çalışanlarını hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda denetledi. Gerek imalathane gerekse satış kısmında çalışanların maske, eldiven ve bone taktıklarını gören ekipler hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri gerektiği vurgusu yaparak işletme sahipleri ve çalışanları korona virüs konusunda bilgilendirdi.


Hijyen denetimlerinin yanı sıra Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olan ekipler fırınlarda ruhsat kontrolü, ekmeklerin gramajı ve fiyat tarifesi konusunda da denetimde bulundu.


Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı fırınlar sıkı bir şekilde denetleniyor. İlçemizde korona virüse karşı gerekli tedbirleri aldık, alamaya da devam ediyoruz. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımız da üzerilerine düşen görevi yerine getirmeli. Korona virüs ile mücadele döneminde tüm ekipleriyle sahada olan zabıta teşkilatımız halkı sağlığı ve esenliği adına ilçe genelinde denetimlerine devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

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