Ergene'de Geri Dönüşüm Fabrikası Yangında Kül Oldu
33 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle güçlükle söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Ergeni'nin Ulaş Mahallesi ışıklı kavşakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede fabrikayı sararken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi. Yoğun çabalar sonucu söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Jandarma
ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
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