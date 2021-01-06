Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı - Son Dakika

Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

06.01.2021 14:07
Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı, System.String[]

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ergene'de maddi durumu iyi olmayan yaşlı ve kimsesiz ailelere kömür yardımında bulunmaya devam ediyor.

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ergene'de maddi durumu iyi olmayan yaşlı ve kimsesiz ailelere kömür yardımında bulunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden ve her zaman vatandaşlarının yanında olan Ergene Belediyesi maddi durumu iyi olmayan, yaşlı ve kimsesiz ailelere kışlık kömür yardımında bulunuyor. Bu kapsamda başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kışlık kömürler teslim ediliyor. Belediyenin bu hizmeti vatandaşların takdirini toplarken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Ergene Belediyesinin sunduğu bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkürlerini sundular.

"Ergene'de kimse yalnız değil"

Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Belediyemizin kurulmuş olduğu yıldan itibaren vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduk olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle maddi durumu olmayan, yaşlı ve kimsesiz ailelerimizi ise hiç yalnız bırakmadık. Tüm olanaklarımızı seferber ederek bu ailelerimizin yanında olduk. Onların yalnız olmadığını birlikte büyük bir aile olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Belediyemizin sosyal ve kültür işleri müdürlüğü tarafından yapılan kömür yardımlarının yanı sıra halen kendi yemekhanemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize üç çeşit yemek dağıtımı desteklerimiz de devam ederken, sevgi aracımız ile bölge hastanelerimize tedavi olmak için gitmek isteyen vatandaşlarımızı da ücretsiz bir şekilde hastanelerimize götürüp tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Engelli ailelerimize hasta yatağı yardımı ve engelli aracı yardımlarımız da aralıksız bir şekilde devam ederken ayrıca arızalanan engelli araçları yine belediyemiz tarafından tamir edilerek engelli ailelere teslim ediliyor" dedi.

"Benim en büyük ailem sizlersiniz"

Ergene'de hiç bir mahallemizi, hiç bir vatandaşımızı birbirinden ayırmadan, ayrıştırmadan Sevgi Kenti Ergenemizde halkımızın yanında oluyoruz diyen Başkan Yüksel, "Benim en büyük ailem sizlersiniz. Sizlerden aldığım kuvvet, güç ve hayır duaları ile Ergene'de çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Ergene Belediyesinden uygulamış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizi Ergenemizin bir ucundan diğer ucuna taşıyoruz. Ergene'de başkalarının hayal edemediği çalışmaları, hizmetleri halkımız ile birlikte başardık. Ergene'de birlikteliğimiz ve beraberliğimiz ile daha da büyüyüp gelişeceğiz. Pırıl pırıl parlayan gözleriyle geleceğe bakan çocuklarımıza güzel bir Ergene bırakacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Rasim Yüksel, Engelli, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor         
13:27
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak         
11:51
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 14:17:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei